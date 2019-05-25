وفاة فتاتين إثر حادث دهس مروع بـ #جازان

صحيفة الخليج الالكترونية

توفيت فتاتان جراء تعرضهما لحادث دهس أثناء محاولتهما عبور طريق الملك عبدالعزيز (الشارع العام) بجوار الشركة المتحدة للسيارات بمدينة جازان، وذلك في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم السبت بلاغاً عن وقوع حادث دهس لفتاتين بالقرب من وكالة نيسان سابقاً في مدينة جيزان أثناء عبورهما الطريق وارتطام سيارة بهما.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، حيث أجرى المسعفون الكشف الطبي على الضحيتين حيث تبين وفاتهما نتيجة تأثرهما بإصابات بليغة بسبب الحادث.