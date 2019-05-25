هدف: إعادة هيكلة برنامج #حافز خلال أشهر

صحيفة الخليج الالكترونية

توقع نائب المدير العام لدعم التوظيف في صندوق الموارد البشرية “هدف”، المهندس فهد حسن العمران، الانتهاء من إعادة هيكلة برنامج دعم الباحثين عن عمل “حافز”، وتقديمها واعتمادها من الجهات المعنية خلال أشهر.

وأوضح العمران وفقا لـ”الاقتصادية”، أن إعادة الهيكلة تستهدف تطوير خدمات البرنامج ودراسة أبعاده وآثاره.

وأضاف أن الخدمات المقدمة ستساعد الباحثين عن العمل على قياس ميولهم المهنية وخدمات التدريب، قبل إحالتهم إلى مراكز التوظيف لاستكمال خدماتهم.