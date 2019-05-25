شكرا لقرائتكم خبر عن «لعبة تحدٍّ» تحتجز شقيقتين بقمة جبل وعر في جازان.. وإصابة مسعفين خلال الإنقاذ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تسببت “لعبة تحد” بين شقيقتين في احتجازهما في أحد الجبال، وذلك بعد أن علقتا بقمة جبل بمنطقة جازان، وتدخلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني لإنقاذ الفتاتين المحتجزتين.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشقيقتين كانتا مع أسرتهما يقضون إجازة نهاية الأسبوع بأحد الأودية؛ نظراً لما تشهده منطقة جازان من هطول للأمطار واعتدال في الأجواء هذه الأيام.

واقترح عليهما شقيقيهما التحدّي لصعود الجبل مقابل الحصول على مبلغ مالي، وعند صعودهما قمة الجبل تعثرتا في الطلوع ولم يتمكنا من النزول بسبب وعورة المنطقة.

وقالت إحدى الشقيقتين: “علقنا ساعات عدة ولم نتمكّن من النزول؛ الأمر الذي اضطررنا إلى إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر للموقع في أقل من 10 دقائق، وعلى الفور صعد عددٌ من المُسعفين وتمكنوا من إنقاذنا، علماً أن اثنين منهم تعرّضا لإصاباتٍ وذلك بسبب وعورة الموقع”.

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وأعلن الدفاع المدني بمنطقة جازان بمحافظة أبو عريش، أنه قد باشر صباح اليوم، احتجاز فتاتيْن في أعلى جبل قرب بحيرة سد وادي جازان في الطريق المؤدي إلى المدينة الصناعية بقرب مفرق قرية أم المعنق، وتم إنزالهما بفرقة متخصّصة بالأماكن الوعرة والجبلية.

ونتج عن ذلك إصابة اثنين من رجال الدفاع المدني أحدهما أُصيب بتمزق في القدم والآخر أُصيب بخلع بالكتف، وتمّ نقل المصابين بفرقة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.