«ساما» تحذر من استخدام صور العملة بيعًا وتداولاً.. عقوبات صارمة

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تحذيراً من بيع أو تداول أي منتجات تحمل صوراً للعملة الرسمية للمملكة، معتبرة أن ذلك يعد نوعاً من أنواع التزوير والتزييف.

وقالت مصادر إن المؤسسة وعدد من الجهات المختصة رصدت قيام بعض الأسواق والمحال التجارية ببيع منتجات في شكل “ظروف” تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس لعملة المملكة، لافتة إلى أن ذلك يخالف المادتين الرابعة والخامسة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

يذكر أن المادة الرابعة تعاقب مَن يصنع أو يحوز قطعاً معدنية أو أوراقاً تشابه عملة المملكة، بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى العقوبتين، فيما تعاقب المادة الخامسة من يقوم بطبع أو نشر صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه العملة بدون الحصول على ترخيص، بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.