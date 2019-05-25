شكرا لقرائتكم خبر عن صيف مبكر خلال أيام ودرجات حرارة تقارب الـ50 ْ.. تعرف على التوقعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، إنه – وبعون الله – بداية من فجر اليوم السبت 20 رمضان يبدأ التصاعد الحراري المتسارع ليأخذنا مبكرا للطابع الصيفي.
وأضاف – عبر حسابه بتويتر – أنه مع منتصف الأسبوع القادم وحتى نهايته يتوقع درجات حرارة عظمى “44 – 47” مئوية، وأن هناك مؤشرات لا تتحمل الجدل لفترة انتقالية مبكرة بين فصلي الربيع والصيف تكون بدايتها العاشر من يونية بحرارة تقارب 50 مئوية.
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