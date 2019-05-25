صيف مبكر خلال أيام ودرجات حرارة تقارب الـ50 ْ.. تعرف على التوقعات

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، إنه – وبعون الله – بداية من فجر اليوم السبت 20 رمضان يبدأ التصاعد الحراري المتسارع ليأخذنا مبكرا للطابع الصيفي.

وأضاف – عبر حسابه بتويتر – أنه مع منتصف الأسبوع القادم وحتى نهايته يتوقع درجات حرارة عظمى “44 – 47” مئوية، وأن هناك مؤشرات لا تتحمل الجدل لفترة انتقالية مبكرة بين فصلي الربيع والصيف تكون بدايتها العاشر من يونية بحرارة تقارب 50 مئوية.