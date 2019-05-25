بالصور.. لحظات تحبس الأنفاس لإنقاذ طفلة محتجزة بين جدارين في «فيفاء»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن الدفاع المدني بمحافظة فيفاء التابعة لمنطقة جازان، من إخراج طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات، احتجزت بين جدارين بمنزلها بمسافة ١٥سم. وأوضح الدفاع المدني أن الطفلة تعرضت لإصابة طفيفة، وتم نقلها عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج بأحد المستشفيات. وأظهرت الصور التي نشرها الحساب الرسمي للدفاع المدني، لحظات كسر الحائط لاستخراج الطفلة، وأول صورة بعد خروجها بحالة جيدة، بفضل الله. Advertisements

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