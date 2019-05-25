وزيرة العدل الفرنسية: الحديث عن عمل إرهابي في انفجار ليون سابق لأوانه

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي علقت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، السبت، على حادث انفجار ليون، الذي وقع الجمعة شرقي البلاد، قائلة: إنه "من المبكر جدا الحديث عن فرضية العمل الإرهابي".

وأكدت بيلوبيه، في تصريح لقناة "بي إف إم تي في" المحلية، أن "البحث عن المشتبه به ما زال مستمراً".

وتابعت قائلة إن "قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقا (..) لكن من الضروري انتظار نتائج التحقيق، الذي ما زال جاريا".

وأجرى كل من وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، ومدعي باريس ريمي هايتز، زيارة إلى مكان الواقعة، لفترة وجيزة مساء الجمعة، دون الإدلاء بتصريحات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة إن "هجوما وقع في ليون (..) ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة، لكن اليوم لا ضحايا. هناك جرحى، وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم"، من دون أن يقدم مزيدا من الإيضاحات.

من جهته، كان وزير الداخلية قد دعا في تغريدة على تويتر إلى تعزيز "أمن المواقع العامة التي تستضيف أحداثا رياضية وثقافية ودينية في البلاد".

بدوره، ألغى رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، مشاركته في الاجتماع الأخير للغالبية البرلمانية تحضيرا للانتخابات الأوروبية الأحد.

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وقال دوني بروليكييه، رئيس بلدية الدائرة الثانية للمدينة "أصيبت فتاة في الثامنة.. ونشعر بالاطمئنان لعدم سقوط جرحى إصاباتهم بالغة، لكننا واثقون من أنها كانت عبوة ناسفة".

وأوضح أن كاميرات المراقبة صورت المشتبه به.

ورجّح مكتب المدعي العام، في بيان، احتمالية أن يكون الانفجار الذي وقع في طريق مخصص للمشاة، ناجم عن طرد مفخخ، بحسب قناة "فرانس 24" المحلية.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "بروغريس" المحلية، إنه وفقا للمعلومات الأولى، انفجرت عبوة ناسفة في شارع "فيكتور هوغو"، في ليون، عند حوالي الساعة 17: 30 بالتوقيت المحلي (15: 30 ت.غ).

من جهتها، أعلنت الشرطة المحلية، إصابة 13 شخصا بجروح، بعد أن كان عدد المصابين 8 فقط، بحسب حصيلة أولية رسمية.

وبحسب مصادر أمنية تحدثت لـ"فرانس 24"، احتوى الطرد على "براغٍ ومسامير"، وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين وسط المدينة. -