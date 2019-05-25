زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب وسط اليابان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، السبت، محافظة تشيبا وسط اليابان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو، نقلاً عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها رصدت زلزالا بقوة 5.1 درجات، مركزه جنوب مدينة تشيبا.

وأضافت الوكالة أن الزلزال سُجل على عمق 40 كم تحت سطح الأرض.

ولم تصدر الوكالة ولا السلطات اليابانية تحذيرًا بشأن حدوث أمواج عملاقة (تسونامي).

كما لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى جراء الزلزال. -

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على صعيد متصل، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إلى اليابان في مستهل زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن طائرة ترامب حطت في طوكيو صباح السبت بعد رحلة استغرقت 14 ساعة.

وأضافت أن زوجة ترامب، ميلانيا، ترافقه في الزيارة التي يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين من بينهم الإمبراطور ناروهيتو، الذي اعتلى العرش مؤخرًا.