بـ «إف 35».. كيف طمأنت أمريكا حلفاء الشرق في إيطاليا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار "ردع الأعداء وطمأنة الحلفاء"، شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ بعض الإجراءات والتدريبات العسكرية لطمأنة حلفائها في الشرق الأوسط.

وقبل ساعات، نشر الجيش الأميركي سربا من طائرات "أف 35 أي" المقاتلة في إيطاليا في تحرك قال إنه يستهدف "ردع الأعداء" وضمان أمن حلفاء الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن قاعدة "هيل" الجوية في ولاية يوتا الأميركية قولها في بيان إن المقاتلات نشرت بالفعل أمس في قاعدة أفيانو العسكرية الأميركية بإيطاليا.

وأضاف البيان أن الطائرات ستشارك مع طائرات دول أوروبية في تدريبات خلال عملية الانتشار المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

وتابع أن الانتشار يأتي ضمن عملية تتحرك فيها قوات أميركية في دول أوروبية بالتنسيق معها لردع الأعداء وطمأنة الحلفاء بالتزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي.

وهذه المرة الثانية التي يجري فيها مثل هذه الانتشار، حيث سبق للجيش الأميركي أن نشر قبل عامين سرب مقاتلات في بريطانيا. ورغم أن نشر سرب طائرات "أف 35 أي" في إيطاليا مقرر فيما يبدو منذ وقت، فإنه يأتي في خضم توتر وتبادل للتهديدات بين إيران والولايات المتحدة.

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وكان الجيش الأميركي أرسل مؤخرا تعزيزات عسكرية إلى الخليج تشمل حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وأربع قاذفات من طراز "بي 52"، كما قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس تعزيز القوات الأميركية في الشرق الأوسط بنحو 1500 عسكري، وتقول واشنطن إن هذه التعزيزات تستهدف ردع إيران.

يشار إلى أن نشر طائرات أميركية في قاعدة أفيانو بإيطاليا جرى وسط تباين في المواقف داخل أوروبا بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة العجوز.

وتوترت الأجواء مؤخرا بين طهران وواشنطن على خلفية انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أعقبه رفض إيراني، بموجبه توترت الأجواء بشكل كبير، وصلت ذروتها باحتمالية مواجهة عسكرية بين البلدين.