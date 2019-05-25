بالفيديو... النار تلتهم سيارة دبلوماسي عربي في الرباط

ونقل موقع "هسبريس"، من مصادر محلية، أنّ السيارة التي اندلعت بها النيران في الأوّل تعود ملكيتها إلى دبلوماسي عربي يشتغل في البعثة الدبلوماسية لبلده بالعاصمة الرباط.

وأضافت المصادر، بأن هذا الدبلوماسي سافر منذ حوالي أربعين يوما إلى خارج المغرب في مهمة ببلده الأصلي، بينما لم يُعرف صاحب السيارة الثانية المحترقة.

من جهتها فتحت الشرطة المحلية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب نشوب الحريق.