العراق تصدر 104 ملايين برميل نفط بإيرادات تخطت 7 مليارات دولار

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ونشرت وزارة النفط العراقية عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، إحصائية نهائية لصادرات النفط تضمنت "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أبريل/نيسان الماضي، الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)".

وأوضحت الإحصائية، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) مليونا و(988) ألف و(607) برميل، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(20) مليونا و(667) ألف دولار".

وقال الناطق باسم الوزارة العراقية، عاصم جهاد: "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أبريل/ نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و(635) ألف و(9) برميلا، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(819) مليونا و(902) ألف دولار".

وأضاف جهاد: "الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(570) ألف برميل، بإيرادات بلغت (173) مليونا و(513) ألف و(13) دولارا، فيما بلغت كمية الصادرات من حقل القيارة (783) ألفا و(598) برميلا بإيرادات بلغت (27) مليونا و(251) ألفا و(971) دولارا".

ولفت البيان، إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 67.514 دولارا أمريكيا، وجرى تحميل الكميات المصدرة بواسطة 37 شركة عالمية من جنسيات مختلفة، من موانئ البصرة، وخور العمية، والعوامات الأحادية على الخليج، وميناء جيهان التركي.