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ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، جاء تحرك المحافظ عقب تلقيه بلاغا من غرفة عمليات المحافظة، برصد تجمعات من أسراب الجراد على الحدود الجنوبية.
وأشار إسماعيل إلى أن سبب ظهور أسراب الجراد يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر، وتقوم فرق المكافحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته في حالة رصد أي تجمعات له.
وبيّن أن أعمال المكافحة للجراد تتم خلال الفترة المسائية باعتبارها الفترة التي يهدأ فيها الجراد، ويتوقف عن الطيران لتنفيذ أعمال الرش، والقضاء عليه على الوجه الأكمل.
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال المقاومة مستمرة... محافظة مصرية تتعرض لهجوم قادم من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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