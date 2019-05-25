صاروخ جديد يستهدف السعودية... وأنصار الله تؤكد سقوط قتلى

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ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة عن مصدر عسكري، القول إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلف قتلى وجرحى في الموقع المستهدف.
© REUTERS / Naif Rahma
وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم، منذ 26 مارس/ آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة أنصار الله عليها.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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