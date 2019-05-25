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وأوضح عبد الواحد إبراهيم في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "قوى الحرية والتغيير تمارس الضغط على المجلس العسكري من خلال الإضراب، ووضع البلد في حالة شلل تام، حال رفض المجلس الاستجابة للقوى الثورية، فهذه الوقفات والإضرابات تعد سلاح المتظاهرين الوحيد بعكس الجيش الذي يملك السلاح والقوة والدعم الإقليمي".
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ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": المجلس العسكري السوداني بصدد التعرض إلى هزة داخلية عنيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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