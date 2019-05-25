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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي، قوله إن "وحدات من اللواء هاجمت مواقع للحوثيين شمال مدينة تعز، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للحوثيين شمال المدينة".
وأضاف أن "مدفعية اللواء 170 دفاع جوي استهدفت عدداً من المواقع المحصنة ودمرتها بالكامل"، مؤكداً "مقتل أكثر من 13 من الحوثيين، وإصابة العشرات خلال المواجهات".
وأشار إلى "استمرار المواجهات في مناطق الحرير والأربعين بمختلف أنواع الأسلحة".
© AP Photo / Hassan Ammar
وفي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت "أنصار الله" ثلاث آليات للجيش غرب المحافظة.
ووفقاً لـ"المسيرة"، أعطب مقاتلو "أنصار الله" بالقذائف آليتين للجيش إحداهما كانت محملة بالأفراد في معسكر السلان بمديرية المصلوب غرب الجوف.
وذكرت أن وحدة الهندسة في "أنصار الله" نصبت كميناً بعبوة ناسفة لآلية للجيش شرق مجمع المتون غرب الجوف، أدى إلى إعطابها.
وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع دفاعية لـ"أنصار الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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