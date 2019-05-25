شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الإيطالية فى ليبيا تقدم شحنات من الإمدادات الطبية للمرافق الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية تستخدم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبية التى تم تسليمها الأسبوع الماضى فى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية فى ليبيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وبينت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم أن تسليم الإمدادات الطبية جاء بفضل الدعم المقدم من السفارة الإيطالية فى ليبيا.

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