شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين من "داعش" فى إحباط محاولة تفجير بمحافظة نينوى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد عمليات نينوى العراقية اللواء نجم الجبورى، اليوم السبت، مقتل عنصرين من تنظيم (داعش) الإرهابى فى إحباط محاولة تفجير بدراجة مفخخة فى منطقة (تل عبطة).

وقال الجبورى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن قوة من الجيش العراقى والفوج 66 حشد عشائرى وشرطة تل عبطة نفذت عملية للتعامل مع عنصرين من نمظيم (داعش) الإرهابى بعد ورود معلومات مؤكدة بتواجدهما فى منطقة "أبوعباة" التابعة إدارياً لمنطقة (تل عبطة)، وأضاف "بعد الاشتباك معهما تم قتلهما والاستيلاء على الدراجة النارية التى استخدماها"، ولفت إلى أن "الدراجة كانت مفخخة وجرى تفكيكها من قبل قوات الأمن".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن من فترة وأخرى من احباط عمليات تفجير يسعى تنظيم "داعش" إلى تنفيذها فى المناطق الأمنية التى كان يسيطر عليها، حيث تقتل عدد من عناصر التنظيم وتعتقل آخرين.

Advertisements