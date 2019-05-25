الدوري_العماني : #الشباب يرافق #مجيس وصور الى الدرجة الاولى

صحيفة الخليج الإلكترونية

هبط نادي ​الشباب​ رسميا إلى ​دوري الدرجة الأولى العماني​ وذلك بعد خسارته أمام فريق الرستاق بنتيجة 2-0 وذلك في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين ليرافق أندية مجيس وصور .

واحرز النصر وصافة الدوري رسميا بعد فوزه على مرباط بنتيجة 4-0 الذي رغم الخسارة ضمن بقاءه في دوري المحترفين .

وفي مباراة اخرى فاز النهضة على عمان 1-0 ليصل الى النقطة 43 ويضمن المركز الثالث رسميا في حين ضمن نادي عمان البقاء في الدوري .

وحقق السويق المركز الرابع رسميا بعد فوزه على صور الهابط بنتيجة 4-0 .