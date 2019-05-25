الدوري_العماني : #الشباب يرافق #مجيس وصور الى الدرجة الاولى

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صحيفة الخليج الإلكترونية
هبط نادي الشباب رسميا إلى دوري الدرجة الأولى العماني وذلك بعد خسارته أمام فريق الرستاق بنتيجة 2-0 وذلك في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين ليرافق أندية مجيس وصور .
واحرز النصر وصافة الدوري رسميا بعد فوزه على مرباط بنتيجة 4-0 الذي رغم الخسارة ضمن بقاءه في دوري المحترفين .
وفي مباراة اخرى فاز النهضة على عمان 1-0 ليصل الى النقطة 43 ويضمن المركز الثالث رسميا في حين ضمن نادي عمان البقاء في الدوري .
وحقق السويق المركز الرابع رسميا بعد فوزه على صور الهابط بنتيجة 4-0 .
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