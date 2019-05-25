لوكلير يتفوق على منافسيه ويتصدر التجارب الحرة الثالثة في #موناكو

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نجح شارل لوكلير سائق فيراري في تصدر التجارب الحرة الثالثة لجائزة موناكو الكبرى، ضمن المرحلة السادسة من بطولة العالم للفورمولا 1 متفوقاً على اقرب منافسيه ثنائي مرسيدس.
وكان ثنائي مرسيدس قد فرض سيطرتهم على التجارب السابقة يوم الخميس، من خلال تناوب كل من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس على المركزين الاول والثاني.
الا ان السائق الفرنسي نجح في خطف الصدارة في التجارب الحرة الثالثة من خلال تسجيله اسرع لفة بزمن 1.11.265، متفوقاً على فالتيري بوتاس الذي جاء ثانياً بفارق 0.053، فيما جاء بطل العالم لويس هاميلتون في المركز الثالث بتوقيت 1.11.478.
وتواجد ثنائي ريد بول ماكس فيرستابن وبيار غاسلي في المركزين الرابع والخامس على التوالي، ونجح سائقي الفا روميو جيوفينازي ورايكونن في احتلال المركزين السادس والثامن، ليتأتي دانييل كيفيات سابعاً والكسندر البون تاسعاً من توروسو.
اما المركز العاشر فكان من نصيب سائق هاس، كيفت ماغنوسن.
يذكر ان الالماني سيبستيان فيتيل كان قد تعرض لحادث في التجارب، حيث اصطدمت سيارته بالحواجز قبل 42 دقيقة على انتهاء التجارب.
ترتيب المراكز الخمسة الاوائل بعد انتهاء التجارب الحرة الثالثة في موناكو:
1- شارل لوكلير
2- فالتيري بوتاس
3- لويس هاميلتون
4-ماكس فيرستابن
5- بيار غاسلي
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