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#تشيلسي يحدد سعر #هازارد بـ 130 مليون جنيه استرليني
صحيفة الخليج الإلكترونية
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي تشيلسي الانكليزي حدد سعر نجمه البلجكي إيدن هازارد بـ 130 مليون جنيه استرليني.
في حين يقدّر ريال مدريد هازارد بما لا يزيد عن 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني) بسبب أنه دخل الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده في ستامفورد بريدج.
وبحسب سكاي، فإن نادي تشيلسي لا يواجه ضغوط جراء البيع، وتتولى مديرة نادي البلوز مارينا غرانوفسكايا التفاوض بشأن الصفقة المقترحة.
وكانت التقارير قد أشارت مؤخرا إلى أن نهائي الدوري الأوروبي قد يكون المباراة الأخيرة للبلجيكي.
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