نجم #بيراميدز على أبواب #الدوري_السعودي في صفقة خرافية

اقترب أحد أبرز نجوم نادي بيراميدز المصري، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2018-2019.

ونادي بيراميدز، تحولت ملكيته في عام 2018، إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ليصبح واحدًا من أقوى فرق الدوري المصري، في الموسم الرياضي الحالي، حيث استطاع الدخول إلى المربع الذهبي والمنافسة على اللقب، لأول مرة في التاريخ.

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وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن النجم البرازيلي كينو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أصبح على وشك الانتقال إلى الدوري السعودي، الموسم المقبل، بعد أن طالب اللاعب بالرحيل رسميًا.

وأشارت التقارير، إلى أن إدارة بيراميدز، برئاسة تركي آل الشيخ، وافقت على رحيل كينو، بعد أن دخل اللاعب في خلافات عديدة مع الجهاز الفني.

وشددت على أن اللاعب تلقى عروض مغرية من السعودية، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي، ولكن الأخير انسحب بعد طلب إدارة بيراميدز، مبلغ 10 ملايين دولار للتخلي عن كينو.