“هيئة شرف #الاتفاق” تعلن قرارها بشأن ترشح الدبل

أكدت هيئة أعضاء شرف الاتفاق، دعم ترشيح خالد الدبل، لرئاسة النادي، لدورة انتخابية ثانية، في الأربع سنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة أعضاء شرف النادي، والذي عقد بمقر النادي في الدمام، مساء أمس الجمعة.

وناقش اجتماع هيئة أعضاء الشرف بالاتفاق، التقارير المالية للنادي خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى استعراض الدعم المالي من قبل كبار الداعمين، خلال السنوات الماضية، وشكرهم على ماقدموه.

كما بحث الاجتماع، مستقبل النادي في الفترة المقبلة، وتم خلال ذلك إقرار تشكيل مجلس تنفيذي للاتفاق، برئاسة هلال الطويرقي، ونائبه أحمد بن علي الدوسري.