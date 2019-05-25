حرب رباعية على خليفة #لويس_سواريز في #برشلونة

صحيفة الخليج الإلكترونية

بات المهاجم الثاني مصدر قلق كبير في نادي برشلونة الإسباني، خلال الساعات القليلة الماضية أملا في حسم هوية رأس الحربة الجديد المنتظر الرهان عليه كمهاجم ثاني يكون بديلا للأوروجوياني لويس سواريز، الذى تخطي الثانية والثلاثين عاما اعتبارا من الموسم المقبل 2019-2020.

ووضعت إدارة النادي الكاتالوني قائمة بالمهاجمين المطلوب التعاقد معهم في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، أملا في استقدام صفقة يدعم بها خط الهجوم في الموسم الجديد، الذي يسعي خلاله برشلونة لإحراز الثلاثية التاريخية “الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا”.

ويدور الجدل في برشلونة حاليا بين أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والمهاجم الأول في القائمة الذى رصدت له ميزانية مالية قيمتها 100 مليون جنيه، بالإضافة إلي ووسام بن يدر مهاجم إشبيلية وديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي، وفيرناندو لورينتي مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وهي المجموعة التي وافق عليها إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.

وطلب فالفيردي استقدام مهاجم من هذه المجموعة خاصة جريزمان الإسم الأكثر طلبا بوصفه هداف سوبر يمكن الرهان عليه في تدعيم رحلة برشلونة لإحراز لقب بطل دوري أبطال أوروبا.