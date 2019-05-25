وكيل الأمارة للشؤون الأمنية بـ #الحدود_الشمالية يتوج فريق #حرس_الحدود ببطولة #شهداء_الواجب

صحيفة الخليج الإلكترونية توّج وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني وبمشاركة عدد من أبناء وذوي شهداء الواجب اليوم، فريق حرس الحدود بكأس بطولة شهداء الواحب الرمضانية الثانية لكرة القدم للقطاعات الحكومية والعسكرية، وسلمهم جوائز البطولة التي وضعت بأسماء شهداء الواجب تخليداً لدورهم الوطني .

وعقب التتويج تم السحب على أكثر من 23 جائزة مقدمة للجماهير الرياضية .

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