لاعبا #أخضر_الطاولة خالد الشريف وسالم السويلم يتقدمان في التصنيف العالمي للعبة

صحيفة الخليج الإلكترونية تقدم لاعب منتخبنا السعودي للناشئين خالد الشريف إلى المركز 26 على مستوى لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر مايو الحالي، كما احتل الشريف المركز الأول على العرب في التصنيف الدولي، فيما جاء لاعب المنتخب للناشئين سالم السويلم في المركز 79 خلال شهر مايو الحالي.

وعبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد عن سعادته وفخره بما وصل إليه اللاعبان في التصنيف، مرجعاً ذلك لفضل الله – عز وجل – ثم للعمل المتواصل من الجميع باتحاد اللعبة، مشيراً إلى أن ذلك ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة الطاولة التي يسيرون عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.

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