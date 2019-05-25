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صحيفة الخليج الالكترونية
جرفت سيول محافظة العرضيات مواطناً أثناء عبوره على قدميه وادي يبه بالعرضيات؛ وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، عصر الخميس، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
وورد بلاغ في تمام الساعة 10:04 مساءً من أول أمس الخميس، عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة.
وانتقلت فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور عليه، أمس الجمعة، في الساعة 1:00 صباحاً متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه.
وتبيَّن أنه مواطن يُدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 عاماً، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمَّ تسليم الحالة إلى الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر جرفته السيول بـ”وادي يبه”.. العثور على جثة مواطن متوفى في العرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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