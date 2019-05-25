سفارة_المملكة بالهند تحذر من التعامل مع مروجي العلاج بالخارج

صحيفة الخليج الالكترونية

نصحت سفارة المملكة في جمهورية الهند، المواطنين القادمين لغرض العلاج بضرورة الحصول على تأشيرة “علاج” حيث إنها التأشيرة القانونية التي تسمح لحاملها بالعلاج.

وشددت على ضرورة حصول مرافق المريض على تأشيرة “مرافق”، وكذلك إرسال تقارير طبية حديثة للمريض باللغة الإنجليزية للمستشفى المراد مراجعته، والتأكد من الحصول على خطاب موقع ومختوم من المستشفى يوضح موافقة المستشفى على استقبال المريض، وتحديد مبدئي للخطة العلاجية والمدة المتوقعة والتكاليف التقديرية.

كما حذَّرت سفارة المملكة بالهند من الأشخاص الذين يقومون بالترويج لمستشفيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقف الإنترنت، وعدم تحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين، ونصحت بزيارة الموقع الإلكتروني للقنصلية للاطلاع على الإرشادات والنصائح للقادمين لجمهورية الهند.