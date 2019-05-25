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سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال تشيبا

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة في اليابان، اليوم السبت، سلامة المواطنين بعد الزلزال الذي وقع في تشيبا (50 كلم عن طوكيو).

وأهابت السفارة بجميع المواطنين في اليابان، التقيد بتعليمات الكوارث والتواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام: 09055833862 – 0335895242.

إلى ذلك فقد أثر الزلزال على حركة قطارات طوكيو، بينما أكدت السلطات اليابانية عدم وجود موجات تسونامي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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