شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال تشيبا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت سفارة المملكة في اليابان، اليوم السبت، سلامة المواطنين بعد الزلزال الذي وقع في تشيبا (50 كلم عن طوكيو).
وأهابت السفارة بجميع المواطنين في اليابان، التقيد بتعليمات الكوارث والتواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام: 09055833862 – 0335895242.
إلى ذلك فقد أثر الزلزال على حركة قطارات طوكيو، بينما أكدت السلطات اليابانية عدم وجود موجات تسونامي.
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