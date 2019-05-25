قطر: التنمية اللازمة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني تتطلب حلولا سياسية عادلة

قالت قطر يوم الجمعة إن التنمية الاقتصادية اللازمة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن تتحقق دون ”حلول سياسية عادلة“ مقبولة للفلسطينيين، في إشارة إلى خطة أمريكية من المقرر الكشف عنها الشهر المقبل.
وسيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين عندما يعقد مؤتمرا دوليا في البحرين في أواخر يونيو حزيران.
ومن المتوقع أن تشجع الخطة، التي وصفها ترامب بأنها ”صفقة القرن“، الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة في قلب الصراع.
وانتقد المسؤولون الفلسطينيون الجهود الأمريكية التي يعتقدون أنها ستكون متحيزة بشدة لصالح إسرائيل.
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