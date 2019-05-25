انت الان تتابع وزير خارجية عمان: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نتنياهو ويوسف بن علوي

علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على الخطة الأمريكية الجديدة للسلام والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، المنتظر إعلان تفاصيلها، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلت وزارة الخارجية العمانية عدد من النقاط الهامة الواردة به عبر صفحتها على تويتر، أن بلاده تعلم جيدا أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطة الأمريكية ستواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، متابعا: "لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”

وقال وزير الخارجية العماني، في تصريحاته، إنه "لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة وللفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولا... المسألة ليست مسألة أموال، لكن مسألة شعب يُقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات".ووجه بن علوي، رسالة للفلسطينين والدول العربية، قال فيها:“يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين،