انت الان تتابع وزير خارجية عمان: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نتنياهو ويوسف بن علوي
علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على الخطة الأمريكية الجديدة للسلام والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، المنتظر إعلان تفاصيلها، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلت وزارة الخارجية العمانية عدد من النقاط الهامة الواردة به عبر صفحتها على تويتر، أن بلاده تعلم جيدا أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطة الأمريكية ستواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، متابعا: "لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”
وقال وزير الخارجية العماني، في تصريحاته، إنه "لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة وللفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولا... المسألة ليست مسألة أموال، لكن مسألة شعب يُقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات".ووجه بن علوي، رسالة للفلسطينين والدول العربية، قال فيها:“يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين،
وقال وزير الخارجية العماني، في تصريحاته، إنه "لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة وللفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولا... المسألة ليست مسألة أموال، لكن مسألة شعب يُقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات".
ووجه بن علوي، رسالة للفلسطينين والدول العربية، قال فيها:“يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة"، مشددا على أن خطة السلام الأمريكية المزعومة، "إذا لم تعالج كل هذه الأمور فستكون خطة ناقصة".
وبدأت سلطنة عمان علاقات تطبيع مفاجئة مع الكيان الإسرائيلي المحتل، كشفت عنها زياة مثيرة للجدل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مسقط في أواخر أكتوبر الماضي، واستقبله السلطان قابوس بن سعيد، وسط تساؤلات بشأن مدلولاتها وتوقيتها. (للمزيد)
وفي فبراير الماضي، أثار بن علوي جدلا جديدا عن العلاقات العمانية مع الكيان الصهيوني، إذ طالعتنا القناة 13 الإسرائيلية، وقتها، بخبر مُوثّق بمقطع فيديو لوزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، في العاصمة البولندية، وارسو، وهو ذاهب إلى اجتماع سري جديد مع نتنياهو. (تفاصيل أكثر: «تطبيع» عمان وإسرائيل إلى أين؟)
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