ترامب يصل اليابان في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إلى اليابان في مستهل زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن طائرة ترامب حطت في طوكيو صباح السبت بعد رحلة استغرقت 14 ساعة.
وأضافت أن زوجة ترامب، ميلانيا، ترافقه في الزيارة التي يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين من بينهم الإمبراطور ناروهيتو، الذي اعتلى العرش مؤخرًا.
وكان ترامب قد نشر عبر حسابه على تويتر قبل وصوله اليابان، أنه يعتزم مناقشة الشؤون التجارية والعسكرية، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
ويوم الأربعاء الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول لم تكشف عن هويته أنه "سيتم الإعلان عن أمور مهمة" خلال زيارة ترامب، دون توضيح.
وحسب وسائل إعلام يابانية وأمريكية، سيقوم ترامب وآبي، غدًا الأحد، بلعب مباراة غولف في طوكيو، إلى جانب مشاهدة مباراة لمصارعة "سومو" اليابانية، على هامش جدول أعمال الزيارة.
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