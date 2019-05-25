خطة "بي إم دابليو" لرفع كفاءة بطاريات سياراتها الكهربائية

بداية من فترة صيف عام 2019 الجاري، ستشهد شركة بي إم دابليو تطورا كبيرا في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بكشفها عن خطتها لرفع كفاءة بطاريات جميع سياراتها الكهربائية من فئة plug-in، وفقا للعين الإخبارية.

وتُعَد فئة plug-in في عالم السيارات الكهربائية، الفئة التي يتم شحن بطاريات محركاتها الكهربائية عن طريق توصيلها بشاحن خارجي عبر فتحة مخصصة للشحن شبيهة بفتحة خزان الوقود.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن بي إم دابليو، ستضيف لبطارياتها تقنية خلايا شحن متطورة، ترفع من كفاءتها على عدة جوانب.

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وأوضح أن تقنية الخلايا الجديد، ستمنح بطاريات سيارات بي إم دابليو الكهربائية، القدرة على إنتاج طاقة أكثر بمقدار الثلث عما كانت تنتجه من طاقة في السابق؛ ما يعني منح المحرك القدرة على السيرة لمسافة أبعد بشحنة واحدة.

ذلك بالإضافة لمنح هذه التقنية البطاريات القدرة على إعادة الشحن في وقت أسرع، أقل من 4 ساعات، بعد أن كان متوسط الوقت الذي تستغرقه بطاريات سيارات بي إم دابليو لشحن بطارياتها، 4.4 ساعة.

كشف "موتور وان" عن الطرازات التي ستشهد تطوير ببطارياتها من بي إم دابليو، وهي طراز 330e iPerformance، وطراز 530e iPerformance، وطراز 530e xDrive iPerformance، وطراز X5 xDrive45e iPerformance، وطراز 225xe Active Tourer iPerformance، وطراز 745e iPerformance.