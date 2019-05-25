الأميرة البريطانية شارلوت تلتحق بمدرسة شقيقها في لندن

أعلن قصر كينزنجتون، الجمعة، أن الأميرة البريطانية شارلوت، التي تحتل الترتيب الـ4 في ولاية العرش، ستبدأ مشوارها التعليمي في المدرسة الخاصة ذاتها في لندن، التي يرتادها شقيقها الأمير جورج، ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول، وفقا للعين الإخبارية.

والأميرة الصغيرة شارلوت تبلغ من العمر 4 سنوات، وهي ثاني أبناء دوق ودوقة كمبردج وليام وكيت، وهي بذلك ابنة حفيد الملكة إليزابيث.

وستبدأ شارلوت الذهاب إلى مدرسة توماس باترسي، التي التحق بها شقيقها جورج البالغ من العمر 5 سنوات منذ 2017.

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وقال مدير المدرسة سايمون أومالي في بيان: "نحن سعداء بأن دوق ودوقة كمبردج قررا انضمام الأميرة شارلوت لشقيقها الأكبر الأمير جورج في توماس باترسي".

وأضاف: "نتطلع بشغف للترحيب بها وبكل التلاميذ الجدد في مدرستنا في سبتمبر/أيلول".

وتضم مدرسة توماس باترسي 560 تلميذاً وتلميذة بين سن الـ4 والـ13 وتبلغ المصروفات السنويّة في أول سنة دراسية نحو 19 ألف جنيه إسترليني (24 ألف دولار).