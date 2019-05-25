تأكيد أمريكي أوروبي على مكافحة استخدام الإنترنت لأهداف إرهابية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التزامهما بالعمل معاً على أساس القيم المشتركة للاستجابة للتحديات في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع تعزيز الأمن والازدهار العالميين، وفقا للعين الإخبارية.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقب اختتام أعمال الحوار الـ16 لمجتمع المعلومات، الذي استضافته الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن.

وجدد الجانبان التزامهما المشترك بمكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وكذلك أهمية العمل عن كثب مع صناعة التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف.

كما اطلع الجانبان على التطورات الأخيرة في سياسات الأمن السيبراني الخاصة بكل منهما، وعقدت جلسة استكشافية ناقشت بشكل خاص قانون الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي والأنشطة الأمريكية المقابلة في مجال أجهزة إنترنت الأشياء للمستهلكين بهدف تحديد الفرص لتعزيز التجارة عبر المحيط الأطلسي في هذه المناطق.