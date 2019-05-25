شكرا لقرائتكم مصر تتعاون مع ألمانيا لدعم الصناعة في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 21:46

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية الاستفادة والتعاون مع الخبرة الألمانية المميزة في العديد من مجالات التصنيع، وذلك في ظل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهيئة للمشاركة في الخطة القومية لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مصر وأفريقيا.



والتقى التراس وفداً ألمانياً لاستكمال درس تفعيل بروتوكول التعاون مع شركات ألمانية لتأهيل أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع بأحدث التكنولوجيات في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وأيضاً التعاون في مجال التدريب وتأهيل الكوادر من المهندسين والفنيين.

وأوضح التراس أن هذا التعاون يستهدف دعم التصنيع في القارة الأفريقية كهدف استراتيجي، مشدداً على دور الهيئة في عملية تعزيز الرقمنة وتقنيات التصنيع المستقبلي لتوفير أفضل الممارسات الإنتاجية والصناعية بمصر والمنطقة الأفريقية.

من ناحيته، أعرب أوجو جيلاردي المدير التنفيذي لشركة دي أم جي موري عن تقديره لهذا التعاون، باعتباره خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية، مُضيفاً أن مصر تُمثل مفتاح الاستقرار في المنطقة وقلبها الصناعي، وشدد على دور مصر في المساهمة في عمليات التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي في أفريقيا.