السعودية تحرر استيراد هذا المنتج المصري

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© Sputnik . Ashraf Kamal
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قد فرضت مطلع العام الجاري حظرا مؤقتا على استيراد البصل من مصر، مبينة أن الحظر جاء بعد تحليل شحنات بصل مصرية وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.
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