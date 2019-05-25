الإرهابيون يقصفون المدنيين في ريف حماة والجيش السوري يرد ويدمر منصات إطلاق الصواريخ

ونفذت وحدات من الجيش عمليات مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدات اللطامنة وكفرزيتا والهبيط في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، كما نقلت وكالة "سانا".

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وأسفرت عمليات الجيش عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير آليات ومنصات إطلاق صواريخ وأسلحة كانت بحوزتهم.

واعتدت التنظيمات الإرهابية اليوم بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين بمدينة السقيلبية وبلدة عين الكروم بريف حماة الشمالي ما تسببت بحدوث دمار في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ودمرت وحدات من الجيش السوري أمس أوكارا وآليات لإرهابيي "جبهة النصرة" في خان شيخون والهبيط وأحراش قرية عابدين ومحيط حاس وكفرنبل بريف إدلب وقضت على مجموعات إرهابية من "جبهة النصرة" في قسطون والمغير ومحيط كفرنبودة والصياد في ريف حماة الشمالي.