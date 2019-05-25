الجيش الإيراني: نقلنا ثقافة قواتنا إلى 3 دول عربية

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© AFP 2019 / TEHRAN, IRAN
وتابع: "ما تلقاه العدو في اليمن ولبنان وغزة وأفغانستان والبحرين، كان صفعة من قوات المقاومة الشعبية التي لا تتحلى بالعلوم العسكرية والقدرات العسكرية العلمية والمنطقية والنظامية. وعلى العدو أن يرى القدرات العسكرية الإيرانية النظامية عن قرب في الميدان، نقول للعدو إن إيران مستعدة ولا تخشى رسائل وأخطار أي حرب".
واستبعد سيفي، وقوع حرب مع الولايات المتحدة في ظل التوتر القائم بين البلدين، مؤكدا أن "القوات الإيرانية تتمتع بجهوزية تامة وستجعل العدو يندم على أي عدوان، وأي هجوم على إيران سيكون باهظ الثمن للولايات المتحدة".
واحتدم التوتر بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران لحرمانها من بيع النفط في الأسواق العالمية، وإرساله قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، لمواجهة ماوصفه "التهديد اإيراني" لمصالح واشنطن في المنطقة.
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