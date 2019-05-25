- 1/2
- 2/2
© AFP 2019 / Mohammed Sawaf
وأضاف الموقع، أن العملية اسفرت في ساعة متقدمة من، يوم الجمعة، عن مقتل الدواعش الثلاثة المجرمين الذين قاموا بزرع العبوتين مستقلين دراجات نارية فضلا عن قيامهم بعمليات إرهابية اخرى استهدفت المدنيين والقوات الأمنية والحشد الشعبي.
ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تعلن مقتل 3 عناصر من "داعش" وسط البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.