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نفذت قوات الأمن التركية عملية في منطقة باغلار في ديار بكر يوم أمس الخميس، بعد معلومات تفيد بأن ثلاثة أشخاص يعتزمون بيع كتاب تاريخي يعتقد أن تاريخه يعود إلى 1400 سنة.
وفي بيان نشرته ولاية ديار بكر اليوم الجمعة 24 أيار/مايو أكدت أن السلطات التركية نجحت في القاء القبض على المشتبه بهم الثلاثة وهم يحاولون بيع الكتاب، وتم ضبط الكتاب المؤلف من 36 صفحة من ورق البردي ويضم زخارف دينية مميزة.
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تركيا: القبض على 3 مشتبه بهم حاولوا بيع كتاب تاريخي يعود إلى 1400 سنة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.