شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يستجيب لدعوة العاهل السعودى بحضور قمة 31 مايو غير العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام مغربية، استجابة الملك محمد السادس، ملك المغرب، لدعوة العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز، لعقد مؤتمرات قمة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى.

ونقلت وكالة أنباء"سبوتنيك"، أن المغرب استجاب لدعوة الملك سلمان، لعقد قمة عربية غير عادية، مقررة فى 31 مايو بمكة، باعتبار أن المغرب معروف بخبرته فى مجال الوساطة والمساعى الحميدة ولن يدخر جهدا فى الدفاع عن العرب والفلسطينيين والمسلمين.

وكانت المملكة العربية السعودية، دعت قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين فى مكة المكرمة، نهاية مايو الجارى.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول فى خارجية المملكة، أن الدعوة تأتى فى ظل الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتى ضخ نفط بالمملكة.

يأتى ذلك وسط تقارير تفيد بأن القيادة السعودية وسفيرها بالرباط اتخذت خطوات عدة، لإنهاء أزمة دبلوماسية غير مسبوقة شهدتها العلاقة بين البلدين خلال السنتين الماضيتين وبلغت ذروتها خلال الأشهر الماضية.