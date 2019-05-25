شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير يظهر حال المدخنين فى نهار شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة البلاد البحرينية كاريكاتير يوضح حال المدخنين فى الشارع أثناء شهر رمضان الكريم، وجسد الكاريكاتير أحد المدخنين وهو ينظر إلى السجائر وهو فى حال يقترب من الجنان لتناولها.

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