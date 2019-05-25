قوات_الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أربعة مقدسيين بينهم أخوين

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم أربعة مقدسيين من أماكن مختلفة بمدينة القدس المحتلة وحولتهم الى مراكز للتحقيق معهم في مدينة القدس. وأفادت مصادر محلية في القدس ان أجهزة أمن الاحتلال اعتقلت الأخوين حازم وغالب ادكيدك من منزليهما ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة. ونفس السياق ، قال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال اعتقل الليلة الماضية، الشابين جاد الله الرجبي، ويزن الرجبي من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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