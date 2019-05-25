وسام التميز الإعلامي للعام الدراسي 1440 لمدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم عسير .

الخليج - عبدالرحمن الشهري منحت إدارة الملف الإعلامي في وزارة التعليم ، مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم عسير الاستاذ. محمد مانع آل يحيى ، وسام التميز الإعلامي للعام الدراسي 1440 .

‎ ويعد”ال يحيى” من الكفاءات الإدارية المميزة في تعليم عسير، صحيفة الخليج الالكترونية بدورها تبارك له وتتمنى له مزيدا من النجاح والتقدم.

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