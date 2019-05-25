الجيش_اليمني يسيطر على مواقع جديدة بمعقل الحوثي في #صعدة

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الخليج - واس
فرضت وحدات من الجيش اليمني، تابعة للواءين الأول والتاسع بحرس الحدود مسنودة بمقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن وحدات الجيش شنت عملية عسكرية سيطرت خلالها على جبال القاهرة والتباب المحيطة بها، وأطبقت الحصار على جبل القناصين والسيطرة النارية عليه، فيما تكبدت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
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