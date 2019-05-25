بدء تطبيق لائحة #المحافظة_على_الذوق_العام

صحيفة الخليج الالكترونية

ينطلق اليوم (السبت)، العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

وتتضمن لائحة المحافظة على الذوق العام فرض عقوبات على منتھكي منظومة القیم والأخلاق المجتمعیة في الأماكن العامة، سواء كان بالقول أو بالفعل والسلوك.

وتفرض اللائحة عقوبات على مَن يرتدي الملابس غیر المحتشمة أو تخدش الحیاء والذوق العام، كما تفرض عقوبات على التي تحمل عبارات أو صوراً، وعلى الكتابة والرسم على الجدران ما لم يكن مرخصاً بھا.

وتصل الغرامات المالية على مخالفي نظام الذوق العام بموجب اللائحة إلى 5 آلاف ريال.