500 محاولة قرصنة إلكترونية لمواقع حكومية في 9 أشهر بإثيوبيا

أعلنت وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية، الجمعة، عن تعرض إثيوبيا لقرصنة إلكترونية متقدمة استهدفت بشكل أساسي البنية التحتية والمواقع الرئيسية في البلاد، وفقا للعين الإخبارية. وأضافت الوكالة الحكومية أن هناك تزايدا كبيرا لعمليات القرصنة ضد المؤسسات والهيئات الحكومية الإثيوبية. وأوضحت وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية أن عمليات القرصنة ضد إثيوبيا زادت 3 أضعاف خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي. وأكدت أنها رصدت 488 محاولة قرصنة إلكترونية خلال الأشهر التسعة الماضية. وأشارت إلى أن معظم الهجمات استهدفت مواقع الويب بنسبة 39.9%، تلتها أنظمة البنية التحتية الرئيسية بنسبة 17.6%، وأخيرا أنظمة الكمبيوتر بنسبة 17.6%.

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