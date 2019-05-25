ياباني يتسلم جائزة للهندسة المعمارية توازي نوبل

تسلم المهندس المعماري الياباني أراتا إزوزاكي، الجمعة، خلال احتفال أقيم في قصر فرساي بباريس تجلّى فيه تضامن المهندسين حول العالم مع جهود ترميم كاتدرائية نوتردام، جائزة "بريتزكر" العريقة للهندسة المعمارية في نسختها لعام 2019، والتي توازي بأهميتها في مجال الهندسة المعمارية جوائز نوبل، وفقا للعين الإخبارية.

وأعلن فوز إزوزاكي، 87 عاما، بهذه الجائزة العريقة في مارس/آذار، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد به في قت سابق.

وأشرف المهندس الياباني الذي استلهم تصاميمه من الأساليب الشرقية والغربية على إنجاز عمارات متنوّعة الاستخدامات، مثل متحف الفنون المعاصرة في لوس أنجلوس ومركز الرياضي بالاو سانت جوردي المشيّد في برشلونة بمناسبة الألعاب الأولمبية سنة 1992.

وحضر أكثر من ألف مدعو الاحتفال الفاخر الذي أقيم في القصر الملكي والذي تسلَّم خلاله كلّ سنة منذ عام 1979 هذه الجائزة.

وقال رئيس "مؤسسة حياة"، توم بريتزكر: "لا بدّ من أن ترمّم نوتردام من أجلنا جميعا، ولا بدّ من إعادة البناء لسدّ الفراغ الذي خلّفه الدمار"، مشيرا إلى أن أراتا إزوزاكي كان في الثالثة عشرة من العمر عندما تعرّضت هيروشيما وناجازاكي للقصف بالقنابل النووية الأمريكية.