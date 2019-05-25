لقاء لـ"حزب الله" اللبناني يغضب إسرائيل

وعلق كوبيس على صفحته الخاصة على "تويتر" بشأن اللقاء قائلا: "أنا ممتن جدا على النقاش الجاد حول مجموعة واسعة من القضايا مع نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله. إضافة إلى ذلك، تلقيت نسخة من كتابه- قراءته إلزامية".

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مقالا بعنوان: "إسرائيل مصدومة من لقاء ممثل الأمم المتحدة بمسؤول من حزب الله".

ونقلت الصحيفة عن إيمانويل ناشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي، قوله: "لقد شعرنا بالصدمة وخيبة الأمل من هذا الاجتماع مع زعيم منظمة إرهابية، يهدد إسرائيل ولبنان والمنطقة بأسرها"، وأضاف: "لسنا بحاجة إلى قراءة كتاب نعيم قاسم المليء بإرهاب حزب الله كي نعلم ذلك!".

ونقلت، عن مكتب ممثل الأمم المتحدة في بيروت، رده على الكلام الإسرائيلي بالقول: "إن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة لبنان، والقوى السياسية والاجتماعية، والمؤسسات اللبنانية، خصوصا القوى المنتخبة في البرلمان اللبناني، ومن بينها حزب الله، لتشجيعه على العمل من أجل لبنان وشعبه، ومن أجل السلام والأمن واستقرار لبنان والمنطقة.