أقمار صناعية تلتقط صورا لمعبر حدودي جديد بين إيران ولبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نشرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بناءً على مصادر مخابراتية غربية، صورا التقطتها أقمار صناعية، أشارت إلى أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي على الحدود السورية العراقية، وهو ما يفتح طريقا بريا مطمئنا من إيران للبنان لتهريب الأسلحة والنفط. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وأظهرت الصور، التي نشرتها الفضائية والتقطت هذا الأسبوع، عمليات لبناء المعبر جديد بين منطقتي القائم والبوكمال الحدوديتين بين العراق وسوريا، وخضعت تلك المنطقة لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران من الجانبين وكثفت إيران حضورها في تلك المنطقة منذ الصيف الماضي. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ووفقاً لمحللي موقع "ISI"، ملتقط بيانات الأقمار الصناعية، أنه ما زال المعبر الحدودي الحالي مغلقا ودُمر أثناء الحرب، وبذل الإيرانيون الكثير من الجهد والموارد في بناء المعبر الجديد، فيما أظهرت الصور قاعدة للجيش العراقي بالقرب من الموقع المهجور.

ووفقاً للتقرير، سيمكّن المعبر الحدودي إيران من الحفاظ على اكتمال ممرها البري إلى سوريا ثم بيروت والبحر الأبيض المتوسط، ونقلت الفضائية عن مصادر إقليمية وغربية أن الإيرانيين يخططون لاستخدام هذا الطريق الجديد لعمليات التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة والنفط، للالتفاف على العقوبات الأمريكية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وقال خبراء إنه من دون إشراف سوري أو عراقي، سيكون لإيران وحلفائها ميزة غير مسبوقة في نقل ما يريدون، بينما يُلقي هذا التطور الضوء الجديد على التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تصاعدت بعد تزايد التهديدات الإيرانية ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا.

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فيديو مسابقة تضع رجال مغاربة في اختبار غير متوقع: والنتائج تذيب القلوب تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو مثير للاهتمام عن إعلان للمنظفات يتضمن مجموعة من الرجال المغاربة الذين وجدوا أنفسهم داخل اختبار غير متوقع، فكانت ردود أفعالهم غير مخطط لها على الإطلاق. جلسات التصوير في مترو الأنفاق تتحول لهوس عالمي.. شاهدوا أجمل اللقطات! 7awi 1 جلسات التصوير في مترو الأنفاق تتحول لهوس عالمي.. شاهدوا أجمل اللقطات! شاهدي أيضاً: جلسات التصوير في مترو الأنفاق تتحول لهوس عالمي.. شاهدوا أجمل اللقطات! مقطع الفيديو هو عبارة عن إعلان لإحدى شركات المنظفات المغربية التي أرادت رفع الوعي بمجهودات النساء في الأعمال المنزلية خصوصاً في شهر رمضان، حيث استعانت بعدد من الرجال وطلبت منهم التعليق على ما يشاهدونه. وكان الرجال يشاهدون أيادي يبدو عليها الإجهاد والجفاف والتكسر بسبب الضغط عليها في العمل، فكانت تصورات أغلبهم أن تلك الأيادي تنتمي لرجال يعملون في مهن شاقة مثل البناء والنجارة والحدادة أو أنها تنتمي لنساء يعملن كخادمات أو يعانين من أمراض جلدية مزمنة. ولكن كانت المفاجأة أن كل رجل من المبحوثين كان في الحقيقة يطلّع على لقطات مقربة ليد واحدة من أفراد عائلته "الزوجة - الأم - الأخت - الابنة" ليكتشف في النهاية أن يدها قد تلفت هكذا بسبب الأعمال المنزلية الشاقة.. فكانت المحصلة لقطات تذيب القلوب عند اكتشافهم الأمر. المزيد: أغرب المفاجآت التي تلقتها الأمهات.. هذه هي صور أسوأ هدايا عيد الأم! هذه هي أكثر الكلمات بحثاً في Google في 2018: تلخص وقائع العام كله صور: قائمة فوربس للنساء الـ10 الأكثر نفوذًا في العالم في عام 2018 تفاصيل طلاق زوجة تركية "مرتين" بأمر المحكمة بسبب تصرف زوجها الغريب تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

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بينما تقول وسائل الإعلام الأمريكية إن البيت الأبيض يخطط لإرسال حوالي 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سفن بحرية إضافية وبطاريات صواريخ باتريوت، لردع إيران، بحسب "العربية".